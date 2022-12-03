世界盃｜韓國反勝葡萄牙熱血出線　壓烏拉圭取次名 (00:58)

葡萄牙隊此役只需和波便可首名出線，卻續以基斯坦奴朗拿度（C朗）掛帥，不過其攻堅拍檔改為取代祖奧菲歷斯的列卡度賀達，並收起3名中場貝拿度施華、威廉卡維奴及般奴費南迪斯，由祖馬菲奧斯紐尼斯、魯賓尼維斯和域天拿代勞。韓國隊前線續用孫興慜和曹圭成，而權敬原則代有傷在身的金玟哉握守中路。

葡軍開賽僅5分鐘便打開紀錄，右閘達洛治右路中場位置接應長傳後，推過敵衛金珍洙落底線傳中予賀達射入。27分鐘，韓國開出角球門前大漏，皮球彈中回防的C朗背部變「助攻」予敵軍守將金英權射入。40分鐘，韓國翼鋒孫興慜禁區頂挑過對手後射「窩利」，但過不了葡軍門將迪奧高哥斯達的十指關。42分鐘，域天拿遠射被韓國門將金承奎拍出，C朗加一頭頂斜。隨着賀達於44分鐘於禁區內轉身快射又被金承奎沒收，雙方各一言和結束上半場。葡軍下半場戰至65分鐘一口氣有3個調動，當中包括C朗退下火線，而韓國則在1分鐘後調入前鋒黃喜燦加強攻力，並在補時階段接應孫興慜直線妙傳射入，以2：1險勝。賽後「太極虎」3戰得4分，以較多入球數（得球）力壓同分兼同得失球的烏拉圭，後上奪得H組次名，相隔12年再闖16強，亦是隊史第3次躋身淘汰賽。

同組烏拉圭隊對加納隊一役，烏軍門將洛捷於21分鐘禁區內撲跌對方中場古度斯被判12碼，但安祖阿休操刀被洛捷「捉到路」救出。大難不死的烏軍其後連入兩球，鋒將迪阿拉斯卡達先在26分鐘以頭槌「執死雞」，後於32分鐘接應蘇亞雷斯高波傳球第一時間射入窩利，上半場以兩球佔先。66分鐘，烏拉圭以前鋒卡雲尼及進攻中場尼高拉迪拉告魯斯，入替蘇亞雷斯和法根度柏利斯查，但對戰局影響不大下，加納終以0：2敗陣。

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