世界盃直擊｜參觀巴西隊訓練基地　時光隧道展輝煌　波波池PS5放鬆心情 (20:29)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

巴西隊大軍抵達卡塔爾前，其團隊在上周特意安排直擊傳媒率先參觀球隊在當地的訓練基地，公開備戰環境，作為今屆奪冠熱門，結果當日吸引數百全球傳媒到場採訪。巴西隊的世盃基地選址位於多哈的艾哈馬德體育場，這個本身是卡塔爾球會艾阿拉比的訓練基地，世盃期間由球場到場邊後備席，以至更衣室等訓練設施，都搖身一變充滿森巴色彩。雖採訪當日巴西球員因要拍攝宣傳硬照而未有到場訓練，只是參觀「空場」基地，不過仍像是球會的導賞團，從中看到不少球隊特色。

當中一眾傳媒逗留最耐的球員更衣室，從座位顯示的球星肖像，看到一眾巴西國腳分配的位置，如3名英超兵安東尼馬菲奧斯、加比爾捷西斯與般奴古馬雷斯同座一排，卡斯米路與馬昆賀斯和堤亞高施華組成「長老區」，至於連傳媒也爭相自拍、頭號球星尼馬的座位，鄰居是拉芬夏比洛尼與李察利臣。值得一提是，主帥鐵迪的教練團和隨隊職員另各有更衣室，且同有肖像展示位置，布置與球員安排一樣。

基地有會議室、健身房與泳池等一應俱全，室內展板亦有心思。最特別是有一條「時光隧道」，展板按年份順序列出森巴兵團過去五奪世盃以至近年於美洲國家盃高舉獎盃一刻的相片，讓一眾國腳訓練沿經時感受國家隊過去輝煌；此外，飯堂牆壁貼上今屆世盃各組賽程以至淘汰賽路線圖，某程度可見巴西早已放眼更遠。

此外，巴西隊的娛樂室除了桌球檯和桌上足球機等基本設備，還有多個波波池，以及3部遊戲機PS5同時可供6名球員打機，反映巴西也重視讓球員放鬆心情。巴西隊職員接受本報查詢時透露，選址這裏作為訓練基地，最主要考慮到鄰近球員入住的酒店，「這裏球場草地質素很好，設施在卡塔爾球會中也屬頂級」。

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