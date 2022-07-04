港超｜深水埗升班簽11新兵　前港足U23中場杜國榆首戰港超冀證明自己 (19:37)

升班馬深水埗有12名球員有港超經驗，除了隨隊升班的羅港威、嚴啟華、黎格爾、梁星耀及麥富城等，亦簽入屠俊翹、劉浩霖及陳靜謙等人助陣。另加盟還有曾代表港足U23出戰2018年雅加達亞運，以及贏得2019年省港盃的25歲中場杜國榆。

生於香港的法國及台灣混血兒杜國榆，過去3年半外流到過西班牙、芬蘭及阿爾巴尼亞，但一年多前因左膝十字韌帶重傷而休戰長達7個月，他承認及後上陣機會不多，導致影響信心，「可能不少球迷覺得我今次在歐洲外流是失敗，但這段經驗學習到不少，對我往後球圈發展還是非常重要」。他透露今年5月返港後，獲兒時踢港足U13時指導他的恩師潘文迪招手，決定首戰港超，爭取成為這支升班馬的主力，「想給球迷睇我是仲得的。當然想再次代表港隊，但我會逐場逐場來，不會想太大或長遠的目標，始終足球世界好快，只要踢好比賽，隨時就會有不同境况」。

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對於當年亞運的兩名混血戰友、安永佳及勞烈斯於近年職業生涯發展不錯，以港足正選身分出戰東亞盃決賽周，Remi稱既為兩名好友付出努力終有回報感高興，同時也成為其推動力，「我睇到咁要好的朋友上到位，在亞洲賽做到主力，令我也有動力要去到他們的水平」。其弟杜國樑在新季轉投港會，他亦期待兩兄弟可在港超對碰。

30歲的羅港威相隔兩季重返港超，笑言如今成為出道球會深水埗的「名宿」，期望在新一季有「第二春」，以經驗提場助隊友，為球隊爭勝仗爭前8名。現有地產正職的他承認，球會有給空間他兩邊兼顧。28歲門將屠俊翹上季效力港會後，今季改投十多年前曾效力的深水埗，期望「有幾多踢幾多」。

深水埗總監高俊基表示，球隊有16名球員留隊，簽入11名新兵，主教練改由前愉園領隊潘文迪出任，目標避免在參賽10隊中排包尾。他此前透露班費為500萬元，目前已獲3至4個贊助，會抱着學習務實心態及低預算環境營運迎接新季，再透過舉辦社區活動盼吸引更多地區商戶支持，「這支球隊不只為比賽，而是社區球隊，希望可吸引更多區內居民、學校和學生能支持我們，成為深水埗一分子」。

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