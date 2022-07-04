轉會｜列斯聯斥3.4億添兩新兵　拉芬夏勢遭列強挖角　史達寧上「車」在望 (12:09)

列斯聯日前將中場加雲菲臘斯售予曼城，亦已將兩名年輕球員外借，隨即共斥資3640萬鎊（約3.4億港元）增兵。史尼斯泰拉去季為飛燕諾上陣49次入23球，是球隊獲得歐洲協會聯賽亞軍的功臣，23歲的他甚至獲選為該賽事最佳年輕球員，並入選最佳陣容；他的加盟意味列斯聯的拉夏芬比洛尼將可轉會。這名巴西隊翼鋒正獲巴塞隆拿、車路士及阿仙奴等球會垂青。

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泰拿阿當斯加盟列斯聯，將可與領隊馬斯治故劍重逢，事關他在2016年在美職球會紐約紅牛「地標」時，正是在馬斯治麾下作賽，其後二人也在RB萊比錫合作過。據報泰拿阿當斯除基本轉會費外，還有其他浮動獎金條款。

此外，據報曼城翼鋒史達寧已同意合約個人條款，勢成車路士新班主保亞利今夏第一簽。有指這名英格蘭國腳將簽約4年，轉會費5500萬鎊（約5.2億港元），周薪為31.5萬鎊（約296萬港元）。德國《圖片報》則報道，祖雲達斯就馬菲斯迪歷特轉會拜仁慕尼黑一事，達成6400萬鎊（約6億港元）的轉會費交易協議，勢令車路士無緣簽入這名荷蘭國腳中堅。另外，早前約滿車路士的丹麥隊後衛安達斯基斯坦臣已簽約巴塞4年。

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