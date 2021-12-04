英超｜車路士作客遭韋斯咸絕殺　今輪恐失榜首 (22:30)

車路士今晚（4日）於倫敦打吡作客韋斯咸，有堤亞高施華成為英超隊史最年長入球者，加上美臣蒙特再次傳射居功兩度領前，但下半場遭韋斯咸前鋒查洛保雲建功，但下半場遭韋斯咸前鋒查洛保雲建功，再有馬蘇亞古在87分鐘攻入個人英超首球，以3：2絕殺對手。車路士全失3分，恐被緊接上場的利物浦與曼城搶去榜首位置。
英超三雄車路士、曼城與利物浦今晚起分途出擊，率先上場的車路士較上仗有4個調動，包括列斯占士傷癒復出正選上陣。「藍戰士」於29分鐘有美臣蒙特開出角球，堤亞高施華頂入先開紀錄，以37歲零73日的超越退役球星杜奧巴，成為車路士隊史最年長入球者。
不過，剛在金球獎當選「世三」的佐真奴其後回傳門將艾度亞文迪失誤，間接導致文迪撞跌查洛保雲被罰12碼，韋斯咸在40分鐘由蘭仙尼操刀中鵠扳平，但4分鐘後有美臣蒙特右路破網，為車路士射成以2：1完半場。
車路士換邊後以盧卡古入替夏維斯，但「鎚仔幫」「鎚仔幫」在56分鐘有查洛保雲小禁區掃射入網，87分鐘再有馬蘇亞古半傳半射，令文迪飛盡亦欲救無從，終在主場以3：2絕殺客軍。排榜首的車路士現時15戰維持33分，而韋斯咸暫以15戰27分續排第4。利物浦緊接作客狼隊，賽前只少車路士3分，緊接作客屈福特的曼城更只距榜首兩分，令「藍戰士」今輪隨時失去一哥之位。
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