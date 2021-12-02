港足｜U23赴日賽後醉酒鬧事　CEO稱交紀律委員會處理　已向日足總提出賠償 (20:46)

港足U23在10月底到日本參加U23亞洲盃外圍賽，在K組兩戰全敗出局。有傳媒日前率先披露事件，本報綜合消息，港足在10月28日以0：4不敵日本隊後當晚，約10名球員違反一人一房隔離規定，有人離開房間到酒店精品店買大量啤酒，再聚集一間房間飲酒，當中有飲酒球員未滿20歲，另有多名球員醉酒鬧事，包括兩名球員醉酒打架，破壞房內3個大花瓶，亦有球員酒後嘔吐弄污房間牆壁，事後由隊友清潔。港足U23主帥張健峰昨稱，返港後已將在日情况撰寫報告予香港足總，他不便評論，交由足總交代。至於港足U23隊長兼正選門將謝家榮返港後未獲派上陣，被問到是否跟此事有關，張僅稱是給同隊其他門將機會。

足總今午舉行董事會例會，行政總裁譚秋朗會後回應事情屬實，足總在球員返港後已立即了解事件，並在上月中通知球員所屬球會，亦透露有跟日本足總聯繫，足總已致歉及承諾賠償，而經過今日董事會後，決定交由紀律委員會調查，期望盡快公布判決，但仍在考慮屆時是否公開球員名字，「從足總角度此事是幾嚴重，球員身穿港隊球衣做出這事，對港隊形象亦不好，我覺得要負多少責任」。不過，跟兩年前港足U18到泰國集訓飲酒事件，譚秋朗稱今次屬個別事件，但稱「在自己房間內飲酒OK，涉及其他鬧事就不太好。若是合法年齡及沒醉酒，輕量飲酒慶祝是沒問題。」

近年已非首次有港足青年代表隊球員隨隊出外時飲酒違紀。2019年8月底，港足U18到泰國集訓時，被揭有18名球員與助教穿港隊制服到酒吧消遣。時任青年軍主教練安頓即時嚴懲球員，但返港後遭投訴被停職。足總主席貝鈞奇事後稱給涉事球員一次機會，「我們希望寬容教導，提醒他們日後代表港隊出外比賽及集訓，要嚴肅點、認真點和不要違規」。不過相隔兩年，同類事件再次重演。

至於足總有傳任職逾十年的競賽部主管劉綽姿上周被解僱，引伸競賽部員工請假抗議，一度令上周末兩日足總盃賽事傳出人手不足，本周再傳有競賽部資深員工離職。譚秋朗今解釋「已無事」，澄清對方是以個人理由請辭，並非因之前傳出的理由而被辭退。他表示足總已兩日前上載招聘廣告，會盡快填補空缺。至於港足新任主教練，譚秋朗透露已跟對方簽約，下周將批出工作證，但因德國抵港隔離最新安排，預計對方明年1月才會公開亮相；此前盛傳新帥為朝鮮隊前帥安達臣。

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