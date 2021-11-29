英超︱曼聯逼和車路士　C朗做後備　傳不獲蘭歷克重用前途成謎 (18:22)

紅魔今仗藉查頓辛祖在50分鐘，把握車路士中場佐真奴失誤長驅直入，終繼上場歐聯對維拉利爾取得加盟以來首球後，再度建功。69分鐘，曼聯右閘雲比沙卡禁區內踢中堤亞高施華輸12碼，佐真奴操刀扳平。兩隊最終各得一分，曼聯賽後升上第8位，車路士則續居榜首。

今夏回巢奧脫福的C朗，今仗先列後備，至64分鐘才入替入球功臣辛祖。他在賽後一臉憤怒的返回更衣室，未與藍軍球員握手。卡域克表示，球隊今仗作出一些調整，收起C朗僅屬計劃的一部分，「C朗或是我們（曼聯）最出眾的名字，但把他先列後備是本仗的計劃。我跟他事前就此有過良好溝通，於是決定按照原定計劃」。

莫斯科火車頭體育發展總監蘭歷克即將出任「紅魔」看守領隊，這名63歲教頭被譽為高壓逼搶戰術「Gegenpress」的始創者。他在2016年接掌剛升上德甲的RB萊比錫時，曾被問會否羅致當家球星美斯或C朗時，竟嫌棄兩人「又老又貴」。卡域克賽後雖否認收起C朗與蘭歷克有關，但該葡萄牙隊長被外媒指將或不適合新踢法，甚至使他在紅魔的前途成疑。

曼聯名宿堅尼對收起C朗的決定表示不解，稱「C朗回歸紅魔並非為坐板凳」，並稱該前隊友即使上周中曾出戰歐聯，今仗上陣仍綽綽有餘，根本毋須輪換休息。利物浦名將加歷查則認為，C朗在一兩場賽事中擔任後備沒什麼大不了，並相信蘭歷克在初上任時，不會把C朗放在後備席自找麻煩。

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