英超雙紅會︱曼聯主場吞利物浦5蛋　 蘇斯克查拒辭職　 C朗：球隊須承擔大敗責任（附精華） (16:58)

穆罕默德沙拿在38分鐘、上半場補時階段及50分鐘大演帽子戲法，並於開賽5分鐘助攻拿比基達開紀錄，加上迪亞高祖達在8分鐘的入球，令利物浦以5球淨勝有保羅普巴在61分鐘，因向拿比基達施「收山腳」直接領紅的曼聯。紅軍和紅魔賽後9戰得21和14分，分別排第2和7位，落後榜首車路士1分和8分。

2018年12月以暫代領隊身分開始領軍曼聯的蘇斯克查說：「這是我在這裏的最黑暗日子。作為一支團隊和個體，曼聯的表現都不好，信心不足。即使去季我們也曾在主場負熱刺1：6，今次的情况更糟糕。」在紐卡素前帥布魯士上周被革職後，博彩公司skybet即將蘇帥定位下個被炒英超領隊大熱門，而其最新賠率已「升溫」至1.33倍，施丹則趕過李斯特城的羅渣士，以4倍成為曼聯新帥大熱門。拒絕請辭的蘇帥續說：「我相信自己。我相信我已經接近我想要的東西。我認同我們所做和所看到的球隊發展。」他續稱現在必須向前看，「你要知道的是，己隊將先後作客熱刺、歐聯作客阿特蘭大和迎戰曼城」。

C朗已連續4場英超「食白果」，他賽後在社交網站Instagram稱大敗須歸咎於球隊，並指曼聯球迷應該得到更好的待遇，又表示：「有時候賽果和比數不是我們想要的。這是我們的責任，只能是我們的責任，因為不能怪責別人。」

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