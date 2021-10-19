劍擊︱張家朗父子亮相主題樂園 體育世家助發展 父稱曾為子全職設限期 (16:13)

這個主題樂園今早邀請了香港奧運代表團成員入場，包括劍擊隊的張家朗、張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、連翊希、朱嘉望及教練Greg Koenig，還有單車隊的梁寶儀及蔡曉鋒。張家朗父親張子倫任職海洋公園高級項目經理，負責公園設施設計及工程，父子在活動台上一同分享。張爸爸透露過去一般情况，每年都會一家人來數次遊玩，兒子尤其喜歡看熊貓、水母和龍躉，又對見證公園多個項目由策劃建築到完成發展感到高興。

家朗父母過去曾任籃球運動員，張父稱教育兒子與一般家長無異，「都是咩都畀佢玩」，憶述家朗自小學4年級暑假首次參加劍擊興趣班就一試愛上，中四時提出轉為全職運動員，「他不厭其煩地要求，由學期初講到學期尾，最後我們放手給他一試，但未能如目標兩年內有成就，就不會給他學，所以他有努力」。

張父又提及在家朗小時候，父母不時分享過去運動員經歷，包括比賽時如何處理心態。家朗也認同父母在運動上給他最大啟發是心理方面，「由細到大會聽爸爸分享做運動員經歷，自己小時候比賽時常發脾氣，他會向我說若比賽輸了如何調整心態，稱唔想我行多次他走錯過的路」。今次贏得奧運金牌，他稱不會感壓力反而視為動力，「運動員打比賽都是為奪冠軍」。他又稱，樂見更多年輕人成為全職運動員，有利良性競爭，鼓勵他們「唔好放棄，最緊要唔好怕辛苦」。

同場出席活動的港協暨奧委會長霍震霆稱，對於粵港澳承辦2025年全運，他期望能夠爭取到更多賽事的主辦權，港協亦會爭取在港舉行開幕儀式。他說，本港過去一向較關注金融等方面，但自疫情以來市民較重視健康，港隊在奧運取得佳績後，亦帶起市民對體育的關注，港協會趁今次機會及藉《施政報告》提出設立文化體育及旅遊局，將向政府商討如何予運動員更多支持，以及再與海洋公園商討將來合辦更多活動。

海洋公園贈送水上樂園永久入場證予港隊東奧獎牌得主，主席劉鳴煒即場向張家朗頒發入場證，其餘港隊成員亦獲贈全年入場證。奧運港將其後到水上樂園的大型滑梯「打卡」，在場遊玩的市民看到一眾港將時均興奮揮手，趁機拍照甚至要求合照留念。

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