世盃外｜C朗第10次戴帽寫歷史 領葡軍大勝 主帥稱陣容老化優勢不減 (19:05)

C朗先在上半場兩度主射12碼得手，並在完場前接應魯賓尼維斯助攻破網，加上般奴費南迪斯及祖奧包連夏各建一功，助葡萄牙隊在主場以5：0大破盧森堡隊。葡軍賽後6戰5勝1和得16分，以1分落後多踢1場的塞爾維亞隊，排在次席。塞爾維亞隊同日以3：1擊敗阿塞拜疆隊，續居榜首。第182次為葡軍披甲的C朗累積115球進帳，第10次連中三元亦寫下球壇歷史，賽後除感謝主場球迷打氣，又稱自己一直不斷求進。

葡萄牙隊勢進軍明年的世盃決賽周，但被質疑陣容老化，主帥費蘭度山度士卻認為是優勢，「我曾聽說很多這方面的質疑，但要改變我們過去6年建立的陣容非常困難。球員不用因年齡而卻步甚至退役，質素才是最重要的。看看之前在世界盃和歐國盃上陣的球員，再比較他們現在的表現，就知道年齡不成問題」。

另外，丹麥隊今晨在F組憑中場米希利一箭定江山，主場以1：0擊敗奧地利隊，以8戰全勝入27球未曾失守的佳績，提前兩輪晉級明年的世界盃決賽周。同組的蘇格蘭隊作客以1：0小勝法羅群島隊後續居次席，以4分領先同日主場奏捷的以色列隊。

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