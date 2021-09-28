歐超聯｜歐洲足協終止追究皇馬巴塞祖雲 祖雲會長未放棄改革球壇 (17:43)

今年4月中宣布成立的歐超聯原有12隊參戰，不足3日便因9間球會退出而宣布瓦解，只餘皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯3軍至今仍留守。UEFA在5月宣布啟動紀律程序，但至7月馬德里商業法庭裁定需撤銷對3軍的制裁，亦不能強迫他們離開歐超聯，並警告若違反裁決將要承擔法律責任，UEFA最終宣布放棄追討3軍，包括曼聯、曼城等9支已退出的球會亦無需繳交罰款。

歐超聯事件雖告一段落，然而周四凌晨歐聯分組賽迎戰車路士的祖雲達斯，卻未放棄改革。身兼歐超聯副會長的祖雲會長安德列艾里尼，昨日（27日）向球會股東發表公開信，承認在疫情衝擊下球會收入大減，在長年保持增長的利好因素下，各大球會未能適時調整應對挑戰。艾里尼亦提及要將足球融入新世代的生活，若仍然堅守舊有體制將令整個行業衰退。艾里尼提出三大要點，包括建立共享的框架以平衡各方利益，稱「這與某些權威組織的做法正好相反」。

艾里尼在信中多次提及保障球迷利益，但未有提及歐超聯的去向及後續發展。不過已退出的6間英超球會，卻已為疫下增加收入未雨綢繆。英國著名足球轉會記者大衛奧斯甸在社交網透露，曼聯、曼城、熱刺、阿仙奴、車路士及利物浦的高層上周召開會議，商討復辦海外賽事「吸金」，選址中國、巴西及美國等地，但形式料限於如國際冠軍球會盃等季前熱身賽，不會效法NBA及MLB等在海外舉行常規賽事。

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