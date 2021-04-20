歐超聯｜會長稱趕在2024年前拯救足球 信皇馬曼城車路士可戰歐聯 (19:21)

皮里斯說：「16至24歲的年輕人不再對足球感興趣，我們必須思考這個問題。比賽低質，他們有其他娛樂平台，導致比賽收視正在下降。足球必須改變，每當改變時，總會有反對聲音。」他又稱，歐聯吸引力持續下降，最終會完蛋，未等到這賽事於2024/25年球季改革時，「我們全都死亡了」。

他續說：「我們（歐洲頂級球會）已損失50億歐元（約468億港元），皇馬這兩季虧蝕4億歐元（約37.4億港元），當只有電視播放收入而沒有其他財源時，解決方法就是增加比賽吸引力。歐超聯是挽救足球的方法，而並非是一個富豪球會的聯賽。」他又稱歐超聯賺來的金錢，可惠及其他球會，「就像一座金字塔，如果上面那些人有錢，錢就會慢慢地往下流」。惟他亦對歐超聯於8月開鑼有保留：「若能與UEFA達成協議，我們便如期展開賽事，否則可以等1年。」

計劃封殺的UEFA有意禁止參加歐超聯的球隊參加歐聯、歐霸、歐洲國家盃，甚至世界盃等大賽，皮里斯說：「皇馬絕對不會被踢出歐聯，曼城和車路士亦不會，任何球員現在必須保持冷靜。UEFA是寡頭壟斷的，但也必須保持透明度的。他們形象不太好，必須開放對話，而不是威脅。」此外，他亦稱暫時仍未聯絡PSG、拜仁慕尼黑和多蒙特商討加入歐超聯事宜，拜仁會長漢尼斯已表態不會加入。

相關報道：歐超聯︱利物浦出征隊巴被圍 列斯聯贈興籲紅軍將帥反對計劃

相關報道：歐超聯｜歐足協委員預言參賽球隊失歐聯資格 PSG或自動封王

其他報道：英超｜29歲賴恩美臣暫掌熱刺至季尾 周四首仗迎修咸頓