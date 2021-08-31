東京殘奧｜硬地滾球港隊三線衝牌 「飛魚」陳睿琳轉戰混合泳爭勝 (01:35)

港台電視32台早上08：15、開電視77台及有線601、661下午16：00直播

硬地滾球項目昨演畢最後一輪分組賽，42歲女將劉慧茵於BC4級首名出線8強。她的雙人賽拍檔梁育榮下午出戰壓軸一場分組賽，雖然遭巴西隊球手以4：6反勝，在E組2勝1負，仍能藉較佳得失球差，在兩個最佳次名席位中搶得一席，齊闖8強。楊曉林出戰BC2級小組賽，苦戰至第3局才以4：3反勝葡萄牙隊球手，挾F組三連勝姿態打入8強，BC3級的何宛淇及謝德樺各於B組及C組報捷，但同樣累積2勝1負之後「贏波出局」，何宛淇更是與爭出線勁敵得失球差相同，計算得球數目才與8強席位擦身而過。

3名晉級港將今日分途爭入4強，劉慧茵與梁育榮患有先天性多發性關節彎曲，今日在BC4級亦同樣會對陣斯洛伐克隊球手。二人若能分途躋身4強，下午便要再爭入決賽。昨晚才鎖定8強席位BC2級女將楊曉林，今早便要再次上場與巴西隊球手爭晉級，患有大腦麻痺的她將要力抗體能考驗，若取勝亦要在下午衝擊決賽席位。港隊「飛魚」今日亦會重返東京水上運動中心，上周於100米蝶泳得「梗頸四的」陳睿琳，將在女子SM14級200米個人混合泳衝牌。

港隊今日賽程

香港時間 項目 港將

早上08：36 男、女子SM14級200米個人混合泳初賽 鄧韋樂、陳睿琳、張可盈

早上09：45 硬地滾球混合BC2級個人賽8強 楊曉林

中午12：20 硬地滾球混合BC4級個人賽8強 劉慧茵、梁育榮

下午16：15 硬地滾球混合BC2級個人賽4強* 楊曉林

下午16：34 男、女子SM14級200米個人混合泳決賽* 鄧韋樂、陳睿琳、張可盈

下午17：40 硬地滾球混合BC4級個人賽4強* 劉慧茵、梁育榮

註：*為若晉級

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