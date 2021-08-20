英超︱阿仙奴證實4將確診 奧巴美揚病癒勢復出鬥車路士 (18:20)

阿仙奴在官網宣布，奧巴美揚、拿卡錫迪、韋利安及溫拿臣均染疫，其中奧巴美揚最新檢測已轉陰性即將復操，聯同韋利安於後晚對車路士前最後評估狀况。拿卡錫迪及溫拿臣則仍未康復需避戰。此外，兵工廠補充，中場湯馬士柏迪、尼基迪亞及加比爾馬加希斯仍在養傷，預計本月底至下月初復操。

此外，上季中借到阿仙奴至季尾的皇家馬德里中場馬田奧迪加特，今日正式落實加盟兵工廠，由上季11號球衣改穿8號。這名22歲挪威國腳據報簽約5年至2026年，轉會費3000萬鎊（約3.2億港元），他上季中起以借用形式在阿仙奴效力半季，上陣20場入2球及交出2次助攻，如今終於告別連續5季外借生涯。不過，阿仙奴確認，由於轉會手續及簽證未完成，奧迪加特未能趕及在今輪對車路士上陣。

另邊廂，多支英超球隊的英籍球員相繼落實續約。列斯聯射手班福特及修咸頓隊長禾特普斯，分別與球會續下一紙5年長約；今季改穿7號的李斯特城翼鋒哈維班尼斯，則續約4年至2025年。

其他報道：歐協聯｜熱刺副選不敵葡超隊首戰失利 前帥摩連奴領羅馬響頭炮

其他報道：東京奧運｜何詩蓓商場見面會分享征奧經歷 鼓勵小泳手堅持夢想