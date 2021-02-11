東京奧運｜伍家朗向前看備戰新季 盼以港將正面形象立榜樣 劉慕裳因傷棄全運 (16:16)

港協今日假西九文化區戲曲中心舉行歡迎儀式，向戰畢東奧的港將頒發嘉許狀。港隊羽毛球一哥伍家朗月初返港，完成檢疫隔離後，今首度出席公開活動。他對透過巴士巡遊與市民互動感新鮮，並表示：「見到大家力撐香港運動員，令我們對此身分更自豪。自己希望繼續用運動員的影響力和正面形象，為社會和小朋友樹立榜樣。」伍家朗出戰東奧期間捲入球衣風波，因未有新贊助商自備黑色球衣出賽，一度遭民建聯成員穆家駿批評，最終更換球衣上陣後成績未達賽前目標，他表示已總結失利原因，放眼年底再戰世巡賽及世界賽：「繼續向前望，不可以把精力放在已發生的事，而是重新投入訓練，備戰之後的比賽。」他和混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪暫定10月中出發歐洲，將出戰丹麥及法國站世巡賽，12月轉赴西班牙出戰世界賽，其間或參與印尼公開賽。

在東奧摘牌的港將在歡迎儀式分享得獎感言，正於廣州及上海備戰全運的「金牌劍神」張家朗及「牛下女車神」李慧詩則拍片致辭。「形女」劉慕裳活動後受訪，透露因傷退出下月全運。她解釋傷勢尚能應付比賽強度，但礙於內地21日檢疫隔離要求，無法長時間缺乏物理治療，故無奈放棄與哥哥劉知名並肩出征。劉慕裳表示暫未知10月的世界一級（K1）聯賽會否復辦，但計劃11月出戰世界賽，因此現時養傷之外，亦有繼續訓練。她續表示：「奧運獎牌不會成為壓力，因每次比賽都想進步。奧運在拿到獎牌後已結束，下次比賽又是新開始。」

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