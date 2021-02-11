東京奧運｜18港將獲近2000萬獎金 何詩蓓望奪金多於破世績 蘇慧音擬為父裝修球館 (19:26)

何詩蓓隔離完畢後首次公開露面，在頒獎禮上表示過去1年擔心東奧延期後或取消，感恩比賽能順利舉行。她在自由泳連摘兩銀，今次透過恒基精英運動員嘉許計劃獲犒賞500萬元，總獎金僅次男子花劍個人賽金牌得主張家朗，稱過去5年努力的不止自己，訓練及醫療團隊，以至市民的支持都重要。被問到要奧運金牌還是游泳世界紀錄，她稱一定是前者，「因為可保留一世，紀錄還是會被他人打破」。她表示日內會再飛到歐洲，準備新一季的國際游泳聯賽（ISL），休息幾日會再訓練，希望能趁今次奧運熱潮，吸引大眾繼續支持本地體壇。

恆地今次將獎金計劃門檻設在8強，一共有18名運動員瓜分逾1930萬元。空手道個人形女將劉慕裳、乒乓女團銅牌成員杜凱琹均有過百萬元獎金落袋，但對獎金用途未有交代太多。另一乒乓球手蘇慧音透露，或用於父親經營的球館上：「希望小朋友有更好、更開心的環境打波，可能會加一塊地膠，裝修一下。」她指自己受右上臂傷患影響，短期內未能復操，無緣下月伙隊友出戰乒乓亞洲賽。計劃退役的滑浪風帆代表陳晞文，則稱獎金可幫補結婚開支，未來會繼續在香港大學的學業。

出席頒獎禮的運動員之後與數十名報名入場的市民互動，對簽名、自拍來者不拒。港隊代表團明早將在尖沙嘴一帶舉行巴士巡遊，並抵達西九文化區戲曲中心出席祝捷會。張家朗在內的劍擊隊、女子場地單車爭先賽摘銅的李慧詩等，因東奧後轉抵內地備戰下月全運，續不會現身。

港隊所獲獎金一覽

張家朗 男子花劍個人賽 金牌 500萬

何詩蓓 女子200米自由泳 銀牌 250萬

何詩蓓 女子100米自由泳 銀牌 250萬

杜凱琹、李皓晴、蘇慧音 女子乒乓球團體 銅牌 250萬

劉慕裳 空手道女子個人形 銅牌 125萬

李慧詩 場地單車女子爭先賽 銅牌 125萬

鄧俊文、謝影雪 羽毛球混雙 第4名 125萬

黃鎮廷、杜凱琹 乒乓球混雙 8強 62.5萬

江旻憓、佘繕妡、連翊希、朱嘉望 女子重劍團體 第7名 62.5萬

蔡俊彥、張家朗、張小倫、吳諾弘 男子花劍團體 第7名 62.5萬

江旻憓 女子重劍個人 8強 31.25萬

杜凱琹 乒乓球女單 8強 31.25萬

陳晞文 滑浪風帆女子RS：X 第8名 31.25萬

李慧詩 場地單車女子凱林賽 第8名 31.25萬

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