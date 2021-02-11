東京奧運｜李慧詩感激家人體諒長期離家  姐姐Vivien：肉赤但以她為榮 (14:12)

李慧詩今於東奧女子爭先賽摘銅後，罕有地透露賽前壓力爆煲，幸有家姐每天安慰。家人因疫情無緣到日本見證Sarah再圓奧運獎牌夢，亦貫徹低調作風，今早未有呼朋喚友「集氣」，只在家默默追看直播；陪伴妹妹走過高山低谷的Vivien，感觸表示：「作為詩詩家人，見到她多年的付出、努力、汗水和淚水，真係好肉赤！但我們同時敬重她堅毅不屈的精神，以此作為榜樣。」

單車港隊訓練以刻苦見稱，多年來駐紮內地訓練，疫情爆發後亦長期在體院火炭總部閉關備課。李慧詩受訪時，最先感激家人體諒，備戰期間從不要求自己回家，又稱最想馬上打電話給媽媽。Vivien則表示，Sarah非常愛錫家人，即使家人沒要求亦會抽空回家，全家都以她為榮，又隔空向妹妹喊話：「多謝你多謝我們，等你返屋企慶祝，食大餐！」

Vivien續感謝單車團隊助妹妹實現夢想，亦感激港人支持：「多謝香港人多年來陪伴同支持李慧詩，經歷高山低谷，大家支持是她堅持的原動力。」她再引李慧詩早前受訪所言，「運動員不是拿獎才有價值，沒有獎就不是英雄」，Vivien慨嘆道：「其實不論輸贏，每位運動員都在背後付出很多努力、心血和堅持。我們會同香港人一齊，繼續支持每位香港運動員，為他們加油，共勉之！」

東京奧運場地單車直擊報道

李慧詩東京奧運場地單車爭先賽銅牌之路

爭先賽銅牌戰：李慧詩奪銅感謝團隊助捱過難關 稱心態制勝34歲未言退

李慧詩爭先賽連挫軒絲添銅 彌補上屆炒車遺憾苦盡甘來

爭先賽4強：李慧詩兩連敗跌入銅牌賽 早上10時20分鬥世界冠軍軒絲衝牌

爭先賽8強：李慧詩勇闖爭先賽4強 沈金康稱早有備而來 讚情緒與戰術成晉級關鍵

李慧詩爭先賽直落兩場復仇 殺入4強明早爭獎牌

爭先賽12強：李慧詩再臨伊豆單車館熱身 鬥法車手求闖爭先賽8強

爭先賽資格賽及復活賽：李慧詩爭先賽「復活」闖12強 早在港模擬密集賽程 領隊未憂體力影響

李慧詩爭先賽復活賽晉級第3圈 明與法國選手爭入8強

李海恩爭先賽出局留憾 歷盡重傷圓奧運夢 帶淚越洋向未婚夫報平安

港女隊首戰麥迪遜賽 梁寶儀圓夢「問心無愧」 逄瑤料再戰全能

梁寶儀逄瑤麥迪遜賽登場寫歷史 提早「上岸」未完賽