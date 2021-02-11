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東京奧運｜李慧詩感激家人體諒長期離家  姐姐Vivien：肉赤但以她為榮 (14:12)

「牛下女車神」李慧詩今早（8日）在場地單車女子爭先賽奪銅，收穫個人第2面奧運獎牌。34歲的她摘牌後最先感謝家人體諒和家姐安慰，感情深厚的姐姐Vivien表示，為妹妹多年的汗水與淚水感「肉赤」，如今最期待她回港慶祝食大餐。

李慧詩今於東奧女子爭先賽摘銅後，罕有地透露賽前壓力爆煲，幸有家姐每天安慰。家人因疫情無緣到日本見證Sarah再圓奧運獎牌夢，亦貫徹低調作風，今早未有呼朋喚友「集氣」，只在家默默追看直播；陪伴妹妹走過高山低谷的Vivien，感觸表示：「作為詩詩家人，見到她多年的付出、努力、汗水和淚水，真係好肉赤！但我們同時敬重她堅毅不屈的精神，以此作為榜樣。」

單車港隊訓練以刻苦見稱，多年來駐紮內地訓練，疫情爆發後亦長期在體院火炭總部閉關備課。李慧詩受訪時，最先感激家人體諒，備戰期間從不要求自己回家，又稱最想馬上打電話給媽媽。Vivien則表示，Sarah非常愛錫家人，即使家人沒要求亦會抽空回家，全家都以她為榮，又隔空向妹妹喊話：「多謝你多謝我們，等你返屋企慶祝，食大餐！」

Vivien續感謝單車團隊助妹妹實現夢想，亦感激港人支持：「多謝香港人多年來陪伴同支持李慧詩，經歷高山低谷，大家支持是她堅持的原動力。」她再引李慧詩早前受訪所言，「運動員不是拿獎才有價值，沒有獎就不是英雄」，Vivien慨嘆道：「其實不論輸贏，每位運動員都在背後付出很多努力、心血和堅持。我們會同香港人一齊，繼續支持每位香港運動員，為他們加油，共勉之！」

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