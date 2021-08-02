東京奧運｜何誕華三項賽名列42 偕愛駒Tayberry為亡父圓夢 (22:42)

港隊自2008年北京奧運後，首有騎手入圍奧運，屬馬會馬術隊成員的何誕華，亦是香港首個奧運三項賽代表。他今午於壓軸的場地障礙賽前與對手均要「驗馬」，證明馬匹經過昨天的越野障礙賽後沒受傷，最終通過測試在今晚登場，並以17.2個罰分完成賽事，連同盛裝舞步及越野障礙賽，以119.5罰分名列總成績42。他除為完成父親夢想，亦感謝未婚妻支持：「爸爸一直夢想我和Tayberry參加奧運，亦要多謝未婚妻Miranda，她總是相信我。現在我已急不及待爭取亞運及馬術世界賽資格，但首要是尋找一匹具競爭力的馬匹，為巴黎奧運準備。」

何誕華將返英備戰明年的亞運，又期望返港分享經歷：「能夠在亞洲比賽很重要，我希望以表現告訴香港人，夢想可以成真，亦期待與年輕一代分享奧運經驗，鼓勵他們向夢想邁進。」

英國馬術隊則相隔12屆奧運，再奪三項賽團體賽金牌。他們在早前的盛裝舞步已取得領先，其後在越野賽及昨場地障礙賽亦少罰分。3名騎手包辦前5，以總分86.30分奪金。銀牌的澳洲隊及銅牌的法國隊罰分均過百。個人障礙賽金牌則由德國隊的卡祖絲姬（Julia Krajewski）伙馬匹Amande De B'neville奪得。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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