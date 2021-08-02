東京奧運直擊︱陳雨菲險勝戴資穎封后 中台羽毛球戰扳回一城 (00:44)

前晚的男雙中台戰先由中華台北隊的李洋/王齊麟先勝一仗，昨晚女單輪到賽事頭2號種子、世界排名第2與第1合演的巔峰對決，一姐戴資穎與陳雨菲開局均有點手緊，失誤偏多。不過，陳雨菲的防守去到首局中段開始見效，反觀主攻的戴資穎多番出界或落網，包括此局最後一分的網前機會球推出底線，讓陳雨菲以21：18先下一城。次局轉場令風勢變成陳雨菲順風，稍稍削弱控球能力，戰至中後段更因急於拉開比分，反致連失4分被逆轉，加上被戴資穎針對反手，結果以19：21遭扳平局數。

決勝第3局近似首局，戴資穎一下子落後至3：10，即使接着不斷試圖反撲，依然讓陳雨菲以21：18奠勝，經歷世界錦標賽2次摘銅後，首度於世界大賽登頂，亦為國羽重奪上屆失落的女單寶座。在4強不敵陳雨菲的同胞何冰嬌，則以局數0：2輸給印度的仙杜胡。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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