東京奧運｜港乒女團挫巴西闖8強  男乒下午接力鬥法國爭晉級 (11:47)

港乒混雙組合黃鎮廷與杜凱琹早前於8強止步，陣中一姐杜凱琹亦力戰中國隊一姐陳夢，在女單8強出局，今日在女團爭逐另一獎牌機會。港隊在首場女雙派出蘇慧音及李皓晴搭檔，輕鬆以直落3局取勝晉級，杜凱琹緊接在女單首局取勝後，次局要打至刁時才贏14：12，緊接再贏一局11：7，助港隊領先場數2：0。不過，「師姐」李皓晴其後以局數2：3僅負，但杜凱琹最終在第4場以局數3：1奠勝，領軍以場數3：1過關。她們打入8強後，明午在女團與羅馬尼亞隊爭晉級，大有機會闖入4強。而港隊一哥黃鎮廷下午將伙拍林兆恒及何鈞傑，在男團首圈16強出戰對法國隊。

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