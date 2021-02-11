東京奧運直擊｜何詩蓓200自次名首闖決賽 獲張家朗奪金振士氣 明早為港衝牌 (11:21)

何詩蓓昨晚於200米自由泳初賽，在小組游出1分56.48秒排在次席，雖然與自己保持1分54.89秒香港紀錄有距離，但仍以總成績第8位晉身準決賽，追平自己5年前於里約熱內盧奧運寫下的港將最佳。她今早在準決賽第一組登場，排在第6線的她游畢半程進佔首位，最終落後澳洲隊泳手0.34秒之下，以1分55.16.秒排總成績第2，輕鬆游入決賽。中國隊的獎牌希望楊浚瑄同處這一組，亦以1分55.98秒排總成績第4位，齊齊晉級。

何詩蓓以1分54.89秒保持香港紀錄，賽後表示目標只為游入決賽，今仗時間已算滿意：「昨晚游畢初賽已很夜，準決賽前的恢復時間較少，今日要把握時間放鬆，今晚早點睡，為明日養足精神。」她又笑言，昨晚在選手村看直播，為張家朗佳績感興奮，又體會到港人的支持：「來到東京，很少上社交網，但有少看體育的朋友也對我說加油，認識與不認識的港人為我們打氣，會更有動力爭取好成績。」對於家朗昨晚獲港人在商場駐足大電視前打氣，她笑言200米自只有不足兩分鐘時間，未有想像明晚會否再掀熱潮。

何詩蓓賽前表示，會以200米自由泳及100米自由泳決賽為目標，如今先達成首要任務，明早在主項200米自由泳衝牌。其密歇根大學教練Rick Bishop早前表示，徒弟有力在此項奪得獎牌。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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