東京奧運直擊圖輯丨體驗奧運場館氣勢 完美燈光拍攝事半功倍 (00:18)

文、圖：楊柏賢

本地新聞攝影記者多數是兼任「體育攝影師」，並不是全職體育攝影師，以往即使有大型比賽，也未必有時間、心力全力以赴。因此到奧運拍攝，是所有喜歡體育攝影記者的夢想，更何况遠赴東京呢？沒想到2019年，公司竟然抽到兩張東奧採訪證——文字和攝影記者各一。心中不禁嘖嘖稱奇，萬分期待。可惜新冠病毒肆虐，需要延遲，今天終於正式開幕，實在百感交集。與很多運動員一樣，既擔心又興奮，而眼見防疫漏洞多不勝數，倍添煩憂。

千辛萬苦到達日本，因為繁複混亂的過關程序，我們到達酒店已是當地深夜兩點。港隊翌日早上練習，我短睡3小時就要工作。到達場館，終於感受到奧運此一世界盛事的氣勢。所有燈光都為清晰、悅目地呈現比賽而設計，以攝影師角度來看，簡直嘆為觀止——光線充足，角度完美，有別於平日香港的運動場。這樣的場地不只是運動員渴望，連攝影師都十分嚮往，拍攝必定事半功倍，望能把握機會，全力以赴，記錄場內精彩片段。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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