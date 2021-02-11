東京奧運︱中國女足首戰吞巴西5蛋 女球王瑪達破紀錄 美國慘負瑞典44場不敗告終 (23:11)

中國隊今仗有曾外流的中場王霜正選上陣，但開賽9分鐘先門前混戰失守，被瑪達射入紀錄一球，再在22分鐘被迪賓娜（Debinha）破門，半場落後兩球。瑪達與前線拍檔比捷絲（Beatriz）、後備上陣的安祖莎艾維絲（Andressa Alves）末段再有進帳，助巴西大勝5球。同組荷蘭隊則憑美迪馬（Vivianne Miedema）「大四喜」，以10：3狂勝贊比亞隊。巴、荷兩軍將3日後演榜首戰。

4屆奧運盟主美國隊亦出師不利，雖有韋冰露、亞歷絲摩根等名將壓陣，仍在G組爆冷0：3不敵瑞典隊，終結歷時兩年半、各項賽事共44場不敗走勢，繼上屆8強再敗予同一對手。同組的澳洲隊2：1小勝鄰國新西蘭隊。

E組東道主日本隊亦僅憑外流兵岩渕真奈84分鐘入球，1：1逼和加拿大隊。同組英國隊則2：0贏智利隊。

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