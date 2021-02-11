東京奧運｜港大軍出發 張家朗未懼持旗任務礙發揮 江旻憓帶蜜柑寓意奪金 (13:13)

東奧香港代表團在港協暨奧委會會長霍震霆帶領下，今早啟程東京展開征途，羽毛球、劍擊、乒乓球、體操、公路單車及賽艇港將，連同醫療團隊隨團出發。早前落實擔任開幕禮持旗手的張家朗，屬男子花劍隊中唯一一人具征奧經驗，他表示今屆不再抱着享受心態，矢志踏上頒獎台：「我們不止一次證明過，有能力拿下世界性獎牌。」

張家朗表示，雖然持旗機會難得，但曾擔心影響比賽表現，最終確認中間有兩天休息才答應接下此重任。男花教練Greg亦稱有相同憂慮，故吩咐家朗到埗後謝絕訪問，專心備戰。另一男花代表蔡俊彥因剛換新護照，護照號碼和預訂機票資料不同，經一輪協調才順利出境。

至於有望為港隊「刺」下今屆首面獎牌的重劍女將江旻憓，表示保持平穩心態和自信心，將疫情下苦練的新招式發揮出來。特意前來送行的江媽媽則為愛女準備水果帶上機，江旻憓搞怪地拿起兩個蜜柑，笑言要拿兩「金」回港。

同屬獎牌希望的體操「跳馬王子」石偉雄，將於下周六（24日）出戰預賽，經抽籤後在下午一節登場。「石仔」表示籤運不錯，出賽時間和香港訓練時間相若，冀有助發揮，但暫未知到埗後的訓練安排。

香港代表團團長貝鈞奇下周二（20日）將偕游泳隊飛赴東京，場地單車、田徑、三項鐵人等代表，則在未來兩周分批出發。

相關報道：東京奧運丨劉慕裳冀爆發力制勝 5套拳爭空手道獎牌 總教練稱無弱點

其他報道：東京奧運︱烏干達選手檢測前失蹤 尼日利亞隨行人員染疫送院