歐國盃決賽｜意大利互射12碼挫英格蘭 作客溫布萊捧53年來首冠 (06:02)

英格蘭隊跟上場正選只有一個變動，以捷比亞取代布卡約沙卡任右翼衛，起用16強擊敗德國隊的陣容踢3中堅陣式，賽前傳有傷的菲爾科頓未列大軍名單，意大利隊正選11人則與4強時一樣。英格蘭隊闊別55年再次躋身大賽決賽，國民舉國歡騰，賽前溫布萊球場外人山人海，球迷陷瘋狂狀態，街上四處遺下大量垃圾，據報有群眾疑醉酒鬧事更在街頭大打出手，球場外亦有無門票者嘗試闖入，與保安人員起衝突。

賽事在驟雨中舉行，近6萬名觀眾絕大部分均是英軍球迷，受防疫入境限制，到訪的意軍球迷僅約1000人。「三獅」領隊修夫基賽前獲英女王伊利沙伯二世及英國首相約翰遜發公開信，以及劍橋公爵威廉王子拍攝短片鼓勵，廣受關注。

英格蘭隊中堅哈利馬古尼開賽僅一分鐘回傳失誤輸角球，卻因而製造反擊，隊長哈利卡尼妙傳予捷比亞右路突破，後者殺到右路K角位傳中，後上的勞基梳爾在左路禁區內無人看管下，以左腳撞射近柱破網，除了是這名曼聯左閘7年國際賽生涯首個國家隊入球，他亦以1分57秒取得歐國盃決賽史上最快入球。

英軍今仗以卡尼不時返回中場組織傳送，及後「三獅」穩守突擊下，意軍漸取得較多控球權，在上半場取得68%控球權，於34分鐘出現黃金扳平機會，費達歷高基艾沙擺脫迪格蘭賴斯，殺入禁區頂抽射僅柱邊出界。英軍半場領先1：0。

下半場55分鐘，意大利作兩個變動變陣，由杜文尼高貝拉迪及基斯坦迪，收起前鋒恩莫比尼及中場尼高路巴列拿。在英格蘭全軍退守下，意軍隨後佔盡優勢，出現多次威脅攻門，先是恩斯治尼於57分鐘在禁區混戰窄角度抽射，被英軍門將比克福特擋出，4分鐘後，基艾沙在左路擺脫數名敵衛抽射，再被比克福特撲出。意大利強攻下終在67分鐘扳平，在一次角球攻勢，馬高華拉堤在遠柱迎頂中柱，邦路斯門前補射扳平。

英軍在下半場形勢盡失被圍攻，於71分鐘換入布卡約沙卡入替捷比亞，變回4人防線，之後再換入中場佐敦軒達臣，尾段總算取回一些控球權。今仗表現相當活躍的基艾沙於85分鐘傷出，由貝拿迪斯治入替。雙方法定時間踢成1：1，需加時分勝負。意大利法定時間取得14次攻門5次中龍，英格蘭僅4射2中。

意大利加時換入中鋒比洛迪，以及文路爾盧卡迪利，英軍則在99分鐘換入基亞利殊。意軍在103分鐘先有機會，左閘艾馬臣柏美尼擺脫基爾獲加後傳中，僅被比克福特擋出化解攻門。卡尼於108分鐘傳中，意軍門將基安盧基當拿隆馬撲救欠準繩，但中堅史東斯未能快一步迎頂。意大利隊主帥文仙尼最終用盡6個換人名額，但英格蘭領隊修夫基大部分時間只換3人，直至加時臨完場前才換入拉舒福特及查頓辛祖。

戰至互射12碼階段，意大利在第二輪有比洛迪先射失，但英格蘭兩名完場前入替的拉舒福特及查頓辛祖先後射失。雖然意軍最後一輪的佐真奴費路被比克福特捉到路撲出，惟英軍小將布卡約沙卡也被當拿隆馬撲出宴客下，意大利最終以3：2擊敗英格蘭，取得自1968年後第二個歐國盃冠軍。

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