東京奧運｜港羽4將月中出發 伍家朗誓把握黃金期 最低目標闖8強 (20:28)

港隊4將入圍東奧男單、女單及混雙，兩周後出發東京，今午（2日）先偕教練團於香港體育學院會見傳媒，伍家朗挾男單8號種子身分出擊，首度征奧的張雁宜入圍女單，前兩屆參戰女雙的謝影雪，今屆伙男將鄧俊文出戰混雙。

伍家朗上屆以22歲之齡首戰奧運，最終16強止步，他表示今屆心態更進取：「上屆初出茅廬，打到什麼階段都覺得賺了，今屆想打出成績，8強是對自己的最低要求，因為下屆奧運即使再入圍，或已過了黃金年齡。」他自2019年起獲前國手杜鵬宇來港指導，杜鵬宇去年因疫情一度返回內地，直至今年4月歸隊助家朗最後備戰。家朗表示在對方指導下穩定性提升，亦獲這名前世界賽男單季軍分享準備大賽的經驗，稱由訓練到生活細節均受對方照顧。

杜鵬宇表示，伍家朗藉疫情下的比賽「空窗期」刻苦訓練，近來特意安排模擬賽，從中可見家朗體能和技術不成問題，只擔心他太久沒比賽，東奧會因緊張影響發揮。總教練何一鳴表示，訓練細節反映愛徒心態較上屆成熟，經特訓後走動速度、板數等亦顯著進步，冀以訓練數據助他增強信心。何一鳴又表示，獎牌固然是參賽目標，但不希望徒添球員的壓力。

港隊本月17日出發東京，羽毛球各項小組賽24日展開，單打由小組首名晉級16強，混雙則由每組前2出線8強。

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