孫楊禁藥案︱孫楊首回應禁賽4年判決 「會堅持至巴黎奧運」 減刑緣於新禁藥守則 (17:55)

孫楊的停賽期由去年國際體育仲裁法庭(CAS)判決日(2月28日)起計,到2024年5月底才完期,令他理論上仍可趕及出戰巴黎奧運。中國體育傳媒人楊旺引述對方的短訊稱:「我最近自己狀態特別好,自己很有信心。我想我會熬到巴黎。」孫楊在判決後亦繼續保持練習,向澎湃新聞表示:「我一定會加油、堅持。」

現年29歲的孫楊在2018年一次季外突擊藥檢,被指控暴力對待檢查人員及破壞藥檢樣本,一度被判禁賽8年,最終在CAS專家小組有偏見嫌疑下,獲瑞士聯邦法院發還CAS,以新小組重審。今次判決報告解釋,由於以今年新版世界反禁藥組織(WADA)守則制訂判罰,重犯的最高處分不再是初犯的雙倍,小組成員可按錯誤程度判決,最終處以今次兩項違規的初犯最高刑罰的4年,另加初犯的禁賽期。因此2014年曾被控服用禁藥,禁賽3個月的孫楊,最終判罰是4年3個月。

CAS判決摘要新聞稿

在孫楊判刑出爐後,WADA發聲明指裁決證明上訴論點正確,國際泳聯初審裁決不一致。英國蛙王兼兩項世界紀錄保持者比迪(Adam Peaty),則認為保障了奧運與游泳項目的公正性,但認為孫楊的行徑應判以終身停賽。

Good news for the integrity of the games and sport but should be a lifetime ban. Multiple offences and that’s without taking a hammer out on the blood samples 🤦🏼‍♂️ https://t.co/QUIQnYqhhi— Adam Peaty MBE (@adam_peaty) June 22, 2021