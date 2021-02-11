歐國盃︱荷蘭險勝取7年大賽首勝 生命鬥士白蘭特正選 認艾歷臣事件曾拒落場 (15:52)

荷蘭隊今仗排出5-3-2陣式，半場已佔主導權，並於52分鐘由隊長韋拿杜姆補射打破僵局，亦是「橙衣軍」相隔2528天以來首個大賽決賽周入球，巧合地當時入球者也是這名轉投巴黎聖日耳門的中場，加上韋格賀斯6分鐘後再下一城，助領先2：0。烏克蘭隊於75及79分鐘，由耶莫蘭高及耶梅卓克連建兩功扳平，但最終仍被荷蘭隊翼衛杜費斯在85分鐘頭槌破網，終險勝3：2。由於荷蘭在2012年歐國盃分組賽3戰皆北，今仗是球隊2008年以來首場歐國盃決賽周勝仗。

基斯甸艾歷臣一事引起全球關注，荷蘭隊後衛戴利白蘭特亦曾在2019年12月出戰歐聯分組賽時突然暈昡，之後證實患上心肌炎，經過手術植入心臟除顫器復出，雖去年季前友賽其ICD曾發出警報，令他短暫暈眩，但其後仍可征戰比賽至今。今仗他上陣64分鐘被換出時情緒激動留下男兒淚，要以手掩面，賽後他承認，前阿積士隊友的情况令他感同身受：「昨天發生事情的相片和片段，對我構成很大影響，除了基斯甸是我的好友，這種事情也曾發生在我身上，令我無法安睡。我曾考慮不參加今場賽事，最終我不得不跨過很大的心理關口才能上陣。」他又呼籲外界給艾歷臣一點私人空間康復，勿再猜測其前途。

同組較早前C組另一仗，奧地利隊憑兩名後備前鋒基哥列舒治及阿拿奧杜域於下半場尾段各建一功，以3：1擊敗首次參加歐國盃的北馬其頓隊，取得國家隊出戰歐國盃（3屆）以來首勝。北馬其頓隊則有老將彭迪夫射入個人兼國家隊在國際大賽首個入球，他亦以37歲321日之齡成歐國盃史上第二年長入球球員。

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