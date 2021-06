NBA︱籃網缺夏登照炒公鹿 太陽反勝金塊拔頭籌 紐約人鐵保杜膺最佳教練 (12:35)

籃網全場3分42投21中,杜蘭特與艾榮各佔4球,命中率遠勝不足三成的公鹿。取代夏登打正選的比歷克格芬,亦有一記精彩入樽。反觀米度頓及「字母哥」安迪度高安普合共有8次失誤,屬客軍致命傷。籃網4節得分都優於對手,最多領先49分下,以125:86大勝,距晉級只差兩勝仗。

西岸黑馬鳳凰城太陽則對丹佛金塊先拔頭籌。他們憑基斯保羅、戴雲布克卡等4名正選各取最少20分,第3節打出一段16:0攻勢,主場以122:105反勝金塊。

另外,紐約人主帥鐵保杜以些微票數力壓太陽的蒙迪威廉斯,獲選為今季最佳教練。這名63歲教練今季由明尼蘇達木狼轉投紐約人,領軍8年來首次打入季後賽,自2011年領芝加哥公牛獲東岸常規賽冠軍後再奪此獎。

美媒則報道衛冕失敗的洛杉磯湖人,主將勒邦占士及安東尼戴維斯都無意在長暑假為美國隊征戰東京奧運,但波特蘭拓荒者的李拿特則有興趣參戰。

Tom Thibodeau reflects on being the 3rd Knicks coach to win Coach of the Year



"That's special company" pic.twitter.com/6FqoZ3Kkqz— Knicks Videos (@sny_knicks) June 8, 2021