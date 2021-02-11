歐國盃︱皇馬零人入選西班牙隊 26屆大賽首次 35歲拉莫斯勢轉戰奧運 (20:15)

35歲的拉莫斯曾180次代表西班牙大國腳，較C朗代表葡萄牙多7次，但早前已盛傳這名皇馬隊長落選歐國盃大軍，改為領西班牙U24出戰東京奧運。西班牙隊主帥安歷基未回應傳聞，但就為棄用拉莫斯解話：「他自1月開始已受傷患困擾，我認為現在的決定對球隊整體是最好。」取而代之的，是剛由法國入籍的曼城中堅拿樸迪。其他皇馬球員中，拿祖費南迪斯及馬高阿辛斯奧落選亦較令人意外。

今屆歐國盃決賽周因為疫情關係，各隊參賽球員名額由23人提升至26人，但最終安歷基只交出24人名單，亦表示如非傷病，將不會補選。在一眾邊緣球員中，安歷基只重召了巴黎聖日耳門的沙拉比亞、狼隊翼鋒艾達馬查奧爾、維拉利爾射手謝拉特摩蘭奴及車路士後衛艾斯派古達。

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