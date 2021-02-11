NBA︱拓荒者遇爭議判決 遭太陽絕殺 湖人直入季後賽未絕望 (22:01)

拓荒者今仗有李拿特及麥高倫合轟68分，完場前5秒領先太陽1分，且取得控球權，但小前鋒高榮頓兩罰全失。太陽主將戴雲布克卡在下一個攻勢跳投雖中前框彈出，球證指拓荒者的諾文包威爾犯規在先，儘管兩者接觸輕微亦維持原判。布克卡兩罰全中，而另一邊麥高倫壓哨3分未能命中，太陽終主場險勝118：117。

拓荒者教練史杜特斯在包威爾的犯規中，挑戰判決但失敗，因而失去全場暫停及前場開球的機會，需剩餘2.4秒在底線開波，決定被受質疑。史杜特斯表示未考慮到大鐘時間重撥至犯規時：「只餘0.9秒的話不難作決定，但剩餘2.4秒，我或會留下挑戰機會。」拓荒者現時要直入季後賽，需在下周一煞科戰擊敗實力份子丹佛金塊，或寄望湖人對新奧爾良塘鵝或印第安那溜馬落敗，否則便需出戰附加賽。

上屆東岸冠軍邁阿密熱火主場12分擊退東岸一哥費城76人，其中40歲老將哈斯林本季首次上陣，即3分鐘內推撞敵軍中鋒D侯活而被逐。

另外，NBA宣布今年起增設公義推動獎，湖人名宿「天勾」渣巴成為首位得獎者，可指名一慈善組織，由賽會捐款10萬美元（約77.6萬港元）。

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Booker wins the game at the FT line on a controversial call 😨 pic.twitter.com/GYAotqgoGF— Bleacher Report (@BleacherReport) May 14, 2021

I don’t know if TNT showed this angle but that was definitely a foul. pic.twitter.com/VpXhd8TyWG — Michael Walchalk (@MichaelWalchalk) May 14, 2021

"If it had been 2.4 on the clock I probably would've kept my challenge. But with .9 it wasn't that hard of a decision."



Terry Stotts on the decision to challenge the foul call on Norman Powell — AJ McCord (@AJ_McCord) May 14, 2021

https://twitter.com/AJ_McCord/status/1393066135583707137