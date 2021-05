NBA︱拓荒者遇爭議判決 遭太陽絕殺 湖人直入季後賽未絕望 (22:01)

拓荒者今仗有李拿特及麥高倫合轟68分,完場前5秒領先太陽1分,且取得控球權,但小前鋒高榮頓兩罰全失。太陽主將戴雲布克卡在下一個攻勢跳投雖中前框彈出,球證指拓荒者的諾文包威爾犯規在先,儘管兩者接觸輕微亦維持原判。布克卡兩罰全中,而另一邊麥高倫壓哨3分未能命中,太陽終主場險勝118:117。

拓荒者教練史杜特斯在包威爾的犯規中,挑戰判決但失敗,因而失去全場暫停及前場開球的機會,需剩餘2.4秒在底線開波,決定被受質疑。史杜特斯表示未考慮到大鐘時間重撥至犯規時:「只餘0.9秒的話不難作決定,但剩餘2.4秒,我或會留下挑戰機會。」拓荒者現時要直入季後賽,需在下周一煞科戰擊敗實力份子丹佛金塊,或寄望湖人對新奧爾良塘鵝或印第安那溜馬落敗,否則便需出戰附加賽。

上屆東岸冠軍邁阿密熱火主場12分擊退東岸一哥費城76人,其中40歲老將哈斯林本季首次上陣,即3分鐘內推撞敵軍中鋒D侯活而被逐。

另外,NBA宣布今年起增設公義推動獎,湖人名宿「天勾」渣巴成為首位得獎者,可指名一慈善組織,由賽會捐款10萬美元(約77.6萬港元)。

其他報道:場地單車國家盃|李慧詩爭先賽不敗姿態闖4強 李海恩不敵美車手首圈止步

其他報道:德國盃︱多蒙特輕取萊比錫 10年3冠贈別副隊長比薛斯基

I don’t know if TNT showed this angle but that was definitely a foul. pic.twitter.com/VpXhd8TyWG

"If it had been 2.4 on the clock I probably would've kept my challenge. But with .9 it wasn't that hard of a decision."



Terry Stotts on the decision to challenge the foul call on Norman Powell