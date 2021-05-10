意甲｜祖雲達斯吞AC米蘭3蛋恐無緣歐聯 派路面臨下台危機（附精華） (20:11)

失落意甲冠軍的祖雲達斯，今晨（10日）聯賽迎戰AC米蘭禍不單行，在射手基斯坦奴朗拿度（C朗）狀態低迷下以0：3敗陣，寫下多項劣績。恐無緣來季歐聯。賽後稱不擔心前途的主帥派路，據報周四凌晨將續領軍作客薩斯索羅。意大利《新聞報》指派路或最快本周內下台，屆時或由助教兼名宿杜陀暫掌帥印。
賽前在聯賽近3戰不敗的祖雲達斯，有C朗及艾華路莫拉達合作攻堅，惟兩人表現未如人意。其中以27球暫列聯賽神射手的C朗，全場兩次射門無一中目標，上半場在對手禁區更未曾觸球，令「斑馬兵」進攻受制。作客的AC米蘭完半場前靠巴謙戴亞斯的入球打破僵局，換邊後基斯爾雖射失12碼，但列比錫及車路士借將湯姆利其後各建一功，鎖定3：0勝局。AC米蘭繼2011年3月後再於聯賽作客擊敗祖雲達斯，亦是自2010年1月後，再以3球淨勝「斑馬兵」。
兩軍賽前均希望取勝鞏固前四，但是役敗陣的祖雲達斯賽後已跌至第5，進軍來季歐聯分組賽被動，倘最終無緣前四衝線或加速C朗離隊。派路賽後稱未有計劃離隊：「我仍會繼續履行合約內容，不會因此離開。上任時我已知道將面對困難，當我的計劃失敗時，便要改變已適應球隊的轉變。」派路又否認因歐超聯風波影響球隊士氣，惟意足總主席加雲拿稱將與歐洲足協協調參戰球會罰則，當中有傳包括禁止參加來季歐聯。祖雲達斯高層當地時間今早（10日）會面時，據報未有計劃換帥，但下仗作客薩斯索羅勢取決派路去留，倘再度敗陣，或於本周內下台。
同樣劍指歐聯席位的AC米蘭，賽後35戰得72分，追至與次席的阿特蘭大同分排第3。總監兼名宿馬甸尼確認，主帥皮奧利下季將留任，並考慮正式收購是役建功的英格蘭籍後衛湯姆利。不過，下半場傷出的瑞典隊老將伊巴謙莫域仍有待接受檢測，未知會否影響他出戰在今夏上演的歐洲國家盃。
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