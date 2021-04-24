德甲︱拜仁不敵緬恩斯 未能提前完成九連霸 多蒙特前四關鍵戰挫狼堡 (23:33)

拜仁門將紐亞今仗上半場面向猛烈陽光，開賽3分鐘即犯錯，未能擋出緬恩斯箭頭莊拿芬貝卡特正中的攻門。賽前7場不敗的主隊，很快再有丹尼拿迪沙及丹尼達哥斯達攻門中柱，37分鐘才由前鋒古艾臣頭槌拉開紀錄。拜仁未能重演首循環先落後兩球，下半場連入5球反勝的歷史，只在補時由養傷6場復出的波蘭隊射手羅拔利雲度夫斯基破蛋，仍全失3分。

多蒙特亦有翼鋒查頓辛祖傷癒，近個半月首次正選。他們即使有祖迪比寧咸下半場兩黃一紅被逐，仍憑艾寧夏蘭特包辦全場兩個入球，作客擊敗禾夫斯堡，追至落後對方兩分，爭前四未絕望。

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