英超｜沙拿禁區邊未及解圍 利物浦不敵富咸主場六連敗 (23:55)

高普疑因周三歐聯16強次回合迎戰RB萊比錫，此役正選與上仗負車路士有多個調動，迪亞高祖達及梳頓沙基利取代沙迪奧文尼和羅拔圖法明奴，與穆罕默德沙拿攻堅，祖達是自去年11月尾至今首次擔正。其他獲召用的有中場拿比基達、後衛尼達利菲臘斯、里斯威廉斯及尼高威廉斯，一直串演中堅的中場法賓奴泰華利斯則先列後備。

富咸上半場反客為主，前鋒祖殊馬查及盧卡文先後在3和11分鐘射門不中目標。利物浦至19分鐘才有首個正式攻勢，但沙拿的射門亦不中框。28分鐘，馬查近射被紅軍門將艾利臣比加救出，盧卡文於7分鐘後的勁射亦被對手擋出底線。39分鐘，沙基利主射罰球高出，而盧卡文在42分鐘再度失機。45分鐘，沙拿禁區邊未能及時解圍，被富咸中場勒美拿從後力壓搶去皮球及施射死角而入。總計利物浦上半場控球率只有52%，5射2中比8射2中的富咸要少，角球更落後0：3。下半場接戰，紅軍至62分鐘調入文尼加強進攻，卻始終忘帶射門鞋，終以一球見負。

高普賽前承認歐聯的晉級之路崎嶇和遙遠，變數不少，故此不會放棄爭取以英超前四衝線：「利物浦是一間很大的球會，從來都是球迷的焦點。球隊絕對有責任勝出每仗。我們永遠不會放棄英超。」另外，有紅軍球迷哈利高化（Harry Glover）與另外兩人發起網上眾籌，希望全球約1億紅軍球迷每人捐2.5鎊，便可籌得2.5億鎊（約27億港元），今夏為球隊收購巴黎聖日耳門（PSG）前鋒基利安麥巴比。

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