蘇超｜格拉斯哥流浪乘些路迪失分 提早鎖定10年來首冠 謝拉特圓夢捧盃 (22:13)

謝拉特因上仗作客利雲斯頓半場時追罵球證，兩黃一紅被逐，對聖美倫只能在看台遙距領軍，球隊仍憑賴恩堅特、摩尼路斯及伊亞尼斯赫傑各建一功，輕取對手3：0。格流32戰後28勝4和不敗得88分，領先今晚出賽的些路迪多達20分。格流賽後場外已有逾千球迷聚集，準備慶祝即將奪冠。球員除了走到場邊與欄外的球迷「隔空慶祝」，謝拉特亦返回更衣室跟球員載歌載舞，還跟更衣室窗外的球迷互動。

不過，球迷疫下聚集慶祝至入夜，蘇格蘭政府發聲明稱對球迷行為非常失望，謝拉特則表示完全理解球迷行為：「球迷們安全是首要任務，但如果了解球迷經歷，尤其最近10年間經歷這麼多，完全可以理解他們為何會在場外聚集。」

格流是蘇超史上贏得最多聯賽冠軍球隊，但對上一次已是2010/11年球季，更在2012年因欠債降至第4級別聯賽，4年後才重返蘇超。謝拉特於2018年6月接掌，今季在聯賽一路領先，終阻止些路迪首次十連冠。

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