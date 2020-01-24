歐聯16強抽籤｜PSG惡鬥巴塞隆拿 尼馬或首倒戈再遇美斯 (19:48)

歐聯今晚（14日）完成16強抽籤，巴塞隆拿在分組賽只能次名出線後，外界已預計將會迎接硬仗，最終抽中硬碰巴黎聖日耳門（PSG），是兩隊近8年來第3次在淘汰賽階段交手，PSG球星尼馬亦有望首次倒戈前東家，阿根廷球王美斯亦遇上盛傳有意羅致他的這支法甲豪門。英超雙雄利物浦及車路士，則分別面對德甲RB萊比錫，以及西甲勁旅馬德里體育會。
歐聯16強抽籤於歐洲足協在瑞士的總部舉行，由曾效力德甲多蒙特的瑞士隊名宿卓佩沙參與抽籤。巴塞隆拿在G組首5場全勝後，但在最後一仗主場0：3不敵祖雲達斯，因而跌落次名晉級，賽前分析將遇上的6個對手均屬硬仗，結果再次抽中老對手巴黎聖日耳門。兩隊近年3次在淘汰賽遇上，包括2012/13年及14/15年兩屆8強，以2016/17年16強，最終都是巴塞笑到最後，包括2017年曾在16強首回合作客慘負0：4後，次回合主場大勝6：1奇蹟反勝。然而，當年為巴塞建功的尼馬，如今已改投對手PSG，對今季領軍巴塞的主帥朗奴高文，繼現於西甲排名只列中游後，再迎另一大考驗。
英超雙雄利物浦及車路士，分別亦要惡鬥德甲的RB萊比錫，以及西甲勁旅馬德里體育會，曼城則迎戰德甲黑馬慕遜加柏。至於趕上出線尾班車的皇家馬德里，將面對意甲阿特蘭大，衞冕的拜仁慕尼黑則抽中另一支意甲代表拉素。
歐聯16強首回合於明年2月中起舉行，次回合於明年3月上演。
歐聯16強對碰：
慕遜加柏vs.曼城
拉素vs.拜仁慕尼黑
馬德里體育會vs.車路士
RB萊比錫vs.利物浦
波圖vs.祖雲達斯
巴塞隆拿vs.巴黎聖日耳門
西維爾vs.多蒙特
阿特蘭大vs. 皇家馬德里
*前者先主場後作客
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