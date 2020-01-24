歐聯｜曼聯負PSG H組陷亂局 尼馬盼下季與美斯重逢 (12:34)

曼聯今仗只需打和PSG已可提早晉級16強，上仗英超對修咸頓大勇的卡雲尼正選倒戈，但主場出擊的紅魔開賽6分鐘先失守，被尼馬打開紀錄。23分鐘，費特洛迪古斯疑以頭頂客軍中場里安度柏利迪斯，球證翻看視像裁判（VAR）後只出示黃牌。32分鐘，拉舒福特為曼聯追成1：1完半場，繼首輪對PSG後再次建功。

換邊後，曼聯前鋒安東尼馬迪爾錯失黃金機會，在空門前射高，及後卡雲尼有記笠射亦中楣，結果被PSG於69分鐘一次角球攻勢，由馬昆奴斯哥利亞門前射入再領先。1分鐘後，費特因犯規兩黃一紅被逐，紅魔少踢一人下，先後換入保羅普巴、雲迪碧克及格連活特反撲，但完場前被尼馬再入一球，終以1：3不敵PSG。同組另一場，RB萊比錫憑阿歷山大索洛夫於補時建功，作客以4：3絕殺巴沙克舒希。

曼聯、PSG及萊比錫5戰同得9分，出線形勢陷亂局。曼聯首兩輪擊敗PSG及萊比錫下失大好形勢，現最後一輪作客對萊比錫只要保持不敗，便能晉身16強。

曼聯領隊蘇斯克查承認，費特上半場未有被逐有點幸運成分，他亦曾考慮半場將這巴西隊中場換走，但說：「他今場發揮得很出色，（半場時）我跟他說過要保持冷靜。至於第二面黃牌，我認為根本不是犯規。」蘇帥又稱，球隊創造不少入球機會，值得取勝，但承認兩隊分歧在於埋門把握力：「球隊應付這類硬仗時成長了不少，值得讚賞，但關鍵時刻把握力不足致敗，我們會在作客萊比錫時取分而回。」

尼馬賽後心情甚佳，更語出驚人公開表示希望再跟美斯合作，甚至笑言不介意對方搶走其陣中位置：「我目前最渴望的，是想再次跟美斯合作，下季一定要實現。」此話一出，各界有兩種解讀，除了是尼馬希望美斯加盟PSG，或是這巴西隊球星希望重返巴塞隆拿。

其他報道：奧運｜東奧擬豁免海外觀眾接種疫苗 允使用公共交通工具

其他報道：疫情｜港甲等業餘聯賽暫停兩周 周末足總盃未定案