歐聯︱曼聯不敵歐聯新丁 名宿震怒 史高斯斥後防青訓級水平 (17:44)

曼聯今仗改由甸恩軒達臣把關，是他首次在歐聯上陣，但在12分鐘，曼聯全隊空群而出，隊長哈利馬古尼等4名後衛全在敵方禁區，無人回防下被對手長傳打反擊，曾效力車路士的前鋒丹巴巴亞無人看管下射成1：0。40分鐘，主隊中場杜魯斯在前場搶得桑馬達的腳下球傳予維斯卡，再次在無人看管下禁區勁射成2：0。完半場前，安東尼馬迪爾接應傳中追回一球，但曼聯換邊後換入卡雲尼、保羅普巴及格連活特，均未能製造太多具威脅的攻勢，終負1：2，吃下今季歐聯首場敗仗。

H組另一場，巴黎聖日耳門（PSG）作客RB萊比錫，縱有迪馬利亞先開紀錄，但此子其後射失12碼，被主隊於41及57分鐘入球反超前，加上兩將先後兩黃一紅被逐，餘下9人應戰以1：2落敗。曼聯仍以6分於H組榜首，同分的萊比錫緊隨，PSG及巴沙克舒希各得3分排第3及第4位。

就曼聯首個輸反擊的失球，名宿史高斯直斥這個犯錯，儼如10歲以下孩童踢的足球：「這完全是結構出錯，角球進攻時，正常理應有球員站在半場中線位置。如果這是球隊落後，在比賽最後1分鐘發生的漏洞，還可以理解，但現在並不是，這個失球令人非常尷尬。」曼聯中堅名宿里奧費迪南也在社交網撰文，配上怒火同莫名其妙的表情符號：「我希望有人會因此而在更衣室發火。」

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