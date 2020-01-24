意甲｜C朗返都靈續隔離　胞姐稱疫情世紀騙局　拿玻里棄戰被判敗陣掀爭議 (18:03)

C朗證實確診後未有離開葡萄牙隊訓練營，並曾在酒店陽台現身證身體無恙。這名35歲球星下周日（18日）鐵定無緣領祖雲達斯在意甲作客克羅托內，但周三仍決定返回都靈。據報C朗乘坐救護車直接抵達機場，並登上配備醫療設施的飛機，返回都靈後將繼續隔離，並等待下一次病毒檢測結果。C朗胞姐Katia則在社交網站發文，指弟弟「令世界覺醒，如同上帝派來的天使」，又稱「數以千計的人和我一樣，已發現疫情是自我出生以來的最大騙局」。

另外，意甲賽會昨晚（14日）宣布，早前在聯賽拒絕作客祖雲達斯的拿玻里被判以0：3敗陣，聯賽扣1分。曾堅稱遵從地方政府建議而拒絕作客的拿玻里，暫未有就裁決提出上訴。部分網民指祖雲達斯上季曾因出戰歐聯而更改意甲賽程，質疑是役為何未能押後，有雙重標準之嫌；有人則認為拿玻里上仗對手熱拿亞亦有人確診，但賽事仍如期舉行，反映這支那不勒斯球隊或因害怕敗陣而拒絕作客都靈。疫情亦持續在意甲蔓延，祖雲達斯中場韋斯頓麥堅尼及U21教練薩利證實染疫，帕爾馬今日亦宣布陣中4人確診，令聯賽累計至少11隊出現確診個案（見下表）。

意甲部分確診（曾確診）球員及所屬球隊：

AC米蘭：伊巴謙莫域、里奧杜亞迪、馬迪奧加比亞

祖雲達斯：韋斯頓麥堅尼、C朗拿度

國際米蘭：史堅尼亞、加利亞甸尼、艾舒利楊格、巴斯東尼、尼恩高蘭

維羅納：哥利爾根達、安東連巴拿克

熱拿亞：舒奧尼、拉度雲洛域、馬捷迪、比哈美

拉素：梅利基

薩斯索羅：謝利美保格

拿玻里：施連斯基、艾利夫艾馬斯、比達拿

森多利亞：加比亞甸尼、基達巴爾迪

羅馬：阿馬度迪亞華拉、米蘭迪、卡利斯佩雷斯

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