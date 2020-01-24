體育

意甲｜C朗返都靈續隔離　胞姐稱疫情世紀騙局　拿玻里棄戰被判敗陣掀爭議 (18:03)

確診新冠病毒的葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗），當地時間周三（14日）由葡萄牙乘坐醫療飛機返回都靈。據意大利傳媒報道，C朗抵埗後將繼續在家隔離，當局或因這名35歲射手早前未完成隔離便離境，判罰款1000歐元（約9100港元）。

C朗證實確診後未有離開葡萄牙隊訓練營，並曾在酒店陽台現身證身體無恙。這名35歲球星下周日（18日）鐵定無緣領祖雲達斯在意甲作客克羅托內，但周三仍決定返回都靈。據報C朗乘坐救護車直接抵達機場，並登上配備醫療設施的飛機，返回都靈後將繼續隔離，並等待下一次病毒檢測結果。C朗胞姐Katia則在社交網站發文，指弟弟「令世界覺醒，如同上帝派來的天使」，又稱「數以千計的人和我一樣，已發現疫情是自我出生以來的最大騙局」。

另外，意甲賽會昨晚（14日）宣布，早前在聯賽拒絕作客祖雲達斯的拿玻里被判以0：3敗陣，聯賽扣1分。曾堅稱遵從地方政府建議而拒絕作客的拿玻里，暫未有就裁決提出上訴。部分網民指祖雲達斯上季曾因出戰歐聯而更改意甲賽程，質疑是役為何未能押後，有雙重標準之嫌；有人則認為拿玻里上仗對手熱拿亞亦有人確診，但賽事仍如期舉行，反映這支那不勒斯球隊或因害怕敗陣而拒絕作客都靈。疫情亦持續在意甲蔓延，祖雲達斯中場韋斯頓麥堅尼及U21教練薩利證實染疫，帕爾馬今日亦宣布陣中4人確診，令聯賽累計至少11隊出現確診個案（見下表）。

意甲部分確診（曾確診）球員及所屬球隊：

AC米蘭：伊巴謙莫域、里奧杜亞迪、馬迪奧加比亞

祖雲達斯：韋斯頓麥堅尼、C朗拿度

國際米蘭：史堅尼亞、加利亞甸尼、艾舒利楊格、巴斯東尼、尼恩高蘭

維羅納：哥利爾根達、安東連巴拿克

熱拿亞：舒奧尼、拉度雲洛域、馬捷迪、比哈美

拉素：梅利基

薩斯索羅：謝利美保格

拿玻里：施連斯基、艾利夫艾馬斯、比達拿

森多利亞：加比亞甸尼、基達巴爾迪

羅馬：阿馬度迪亞華拉、米蘭迪、卡利斯佩雷斯

其他報道：世盃外︱尼馬「戴帽」超越大哨　巴西射手榜僅次比利　美斯疑破口罵敵軍

其他報道：富力棄港超︱將帥開季前失業感徬徨　教頭楊正光先助球員落班再覓去向

相關字詞﹕體育 足球 編輯推介 意甲 葡萄牙隊 歐洲國家聯賽 祖雲達斯 C朗拿度 基斯坦奴朗拿度 C朗 韋斯頓麥堅尼 帕爾馬 拿玻里 新冠病毒 疫情 新冠病毒肺炎疫情 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞