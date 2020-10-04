英超｜比利連兩助攻　阿仙奴2:1挫錫菲聯　李斯特城主場吞韋斯咸3蛋 (22:59)

上仗敗走利物浦的阿仙奴，此役續以奧巴美揚掛帥攻堅，上半場僅有的具威脅埋門亦是來自這名「兵工廠」隊長。他先在37分鐘遠射被錫菲聯門將蘭斯達爾跳盡拍出底線，後於44分鐘打倒掛再被蘭斯達爾沒收。兩軍上半場終互交白卷。58分鐘，阿仙奴以翼鋒尼高拉斯比比入替前鋒尼基迪亞。61分鐘後，布卡約沙卡接應比利連傳中頂入，後者3分鐘後直線妙傳尼高拉斯比比射門中內柱彈入。錫菲聯於83分鐘由麥哥迪克追回一球，但仍以1：2落敗。

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李斯特城迎戰韋斯咸一役，客軍憑中場米查利安東尼奧及柏保路科奴斯上半場破門領前，而隊友查洛保雲更在83分鐘再入一球，終淨勝3球而回，賽後4戰得6分。李城首敗後4戰續得9分，領隊羅渣士承認「狐狸」此役一無是處，而上半場失兩球後，球隊要改善需攀登一座高山。

同日另外兩仗，修咸頓憑迪贊尼普及奧里奧爾羅美奧，分別在上、下半場建功，主場以2：0輕取「升班馬」西布朗；而柏度尼圖在56分鐘的入球，令賽前兩連敗的狼隊，以1：0挫另一升班馬富咸。

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