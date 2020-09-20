英超藍紅戰︱車路士勢花2.6億簽雷恩門將　迪姆華拿視對手沙拿為目標 (22:15)

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《每日郵報》報道，艾度亞文迪的基本轉會費是2200萬鎊，浮動條款為400萬鎊；他的加盟意味阿列沙巴拿加勢被領隊林柏特放棄。艾度亞文迪據報已於上周五告別雷恩隊友，28歲的他身高達1.98米，近兩季共為雷恩把關34次，已代表塞內加爾隊出賽8次。另外，英國《太陽報》報道，林柏特已準備斟介韋斯咸的迪格蘭賴斯；這名21歲新晉英格蘭國腳可任防中或後衛。

車路士新兵前鋒迪姆華拿接受德國《圖片報》訪問時，承認由於新東家計劃循序漸進，所以今季可能無法贏得英超或歐聯冠軍，情况就像高普數季前入主利物浦，首季都是空手而回，之後獲歐聯亞軍，去年是歐聯冠軍，今年在英超封王。他又說：「我現在24歲，目標是達到利物浦前鋒穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼的水平。」而在藍紅大戰前，華拿的德國隊戰友魯迪格因傷未能為車路士披甲。

另外，拜仁慕尼黑主席路明尼加表示，當堤亞高艾簡達拿落實轉會利物浦後，「他在停車場等我，然後一面哭泣，一面擁抱和感謝我5分鐘。」

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