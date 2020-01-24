NBA｜字母哥缺陣公鹿出局　熱火闖東岸決賽　占士領湖人再勝兼破紀錄 (18:05)

公鹿上仗在「字母哥」傷出後，仍力戰至加時險勝扳回一城，今早（9日）雖一直與熱火拉鋸至末段，惟仍以9分之差落敗，場數輸1：4出局，無緣連續兩季征戰東岸決賽，反觀熱火6年來首次殺入此階段。而季中以自由身加盟公鹿的34歲老將馬雲威廉士，賽後宣布退役，結束15年NBA球員生涯。

西岸方面，湖人除了「大帝」勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯合轟62分，近期復出的控衛朗度亦拿下21分成為關鍵，終助球隊以112：102挫火箭，場數反超2：1。占士是役取下個人第162場季後賽勝利，超越湖人名宿費沙的161場，成為史上季後賽勝仗最多的球員。

另外，聯盟今日公布年度最佳防守陣容，安迪度高安普、安東尼戴維斯、高拔、賓西蒙斯及史馬特入選最佳一隊。二隊則分別有兩名公鹿及洛杉磯快艇主將入選（見下表）。

另外，奧克拉荷馬雷霆早前在西岸首圈僅負火箭出局後，主帥比利當路雲拒與會方續約下宣布離隊，結束5年合作。

NBA 2019/20年度最佳防守一隊：

安迪度高安普（公鹿）

安東尼戴維斯（湖人）

高拔（爵士）

賓西蒙斯（76人）

史馬特（塞爾特人）

NBA 2019/20年度最佳防守二隊：

布克盧比斯（公鹿）

比歷素（公鹿）

艾迪比約（熱火）

利安納（快艇）

比維利（快艇）

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