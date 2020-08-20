歐聯｜拜仁3蛋贈里昂續寫不敗紀錄 入球功臣羅拔仔決賽追C朗成就 (11:40)

「黑馬」里昂先後淘汰祖雲達斯和曼城兩大勁旅，今晨面對拜仁未能再創奇蹟。18分鐘，拜仁中場基拿比在右邊禁區頂以左腳勁射，先開紀錄，再在33分鐘乘隊友「羅拔仔」失機，門前補射得手，助拜仁半場領先2：0。易邊後里昂反撲，惟馬些路安東尼奧和杜高伊甘比的攻門，均逃不過紐亞的十指關。戰至88分鐘，「羅拔仔」接應甘美治的右路罰球，頭槌破網，鎖定3：0勝局，決賽將對另一法甲球隊PSG。

「羅拔仔」今屆歐聯累積15球，是歷來第2人一屆達到「15+」。現效力祖雲達斯的C朗，在效力皇家馬德里年代曾三度達此成績，其中2013/14球季創下17球的紀錄。除了最後一場分組賽避戰外，羅拔仔今屆其餘9次上陣均建功，追平曼聯名宿雲尼斯達萊，亦僅次於C朗的連續11場入球紀錄。他今季在各項賽事上陣46次，共入55球，繼德甲及德國盃神射手後，目前在歐聯射手榜遙遙領先，勢再奪獎。

拜仁延續各項賽事29場不敗走勢，為今季歐洲五大聯賽的最長不敗紀錄。今屆歐聯僅戰10場取得42球，攻力毋庸置疑，但主帥費歷克稱，下周一決賽必須加強防守：「PSG是強隊，我們會仔細分析，亦知道他們擁有速度很高的球員。己隊必須組織好防守，但我們知道球隊的最強之處，就是向對手施加壓力。」

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