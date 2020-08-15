歐聯｜拜仁8:2炒巴塞創入球紀錄 闖4強兼送施迪安下台 (06:29)

針對拜仁在主帥費歷克麾下33場入104球，巴塞隆拿決定排出4人中場協防，但教練施迪安的算盤未能打響，更因多次後場被逼搶而失球。湯馬士梅拿上半場梅開二度，基拿比及比列錫建功抵銷阿拉巴的烏龍球有餘，助拜仁半場領前4：1。蘇亞雷斯一度為巴塞追近，但之後再連失4球，包括倒戈的菲臘比古天奴兩球埋齋。

拜仁最終全場大勝8：2，成為首支在歐聯淘汰賽單場入8球的球隊，連同之前的比賽合共攻入39球，亦是他們在歐聯攻力最強的一屆。巴伐利亞大軍晉級4強後，將鬥曼城對里昂的勝方。巴塞則自1946年的西班牙盃16強，0：8大敗予西維爾後，首次單場失8球，對上一次以6球差距落敗，則要數到1951年西甲0：6不敵愛斯賓奴。

巴塞是役正選11人平均年齡29歲329日，包括33歲的美斯、蘇亞雷斯、維達爾及碧基，創下歐聯隊史最年長紀錄，最終全場無法跟上拜仁的節奏，出局亦確定今季四大皆空。碧基承認球隊各方面都需要改革：「這代表一個時代的結束嗎？我不知道。球隊已掉進谷底，今天在場上的表現，完全不能接受，如果改革需要我的離隊，我義不容辭。」教練施迪安賽後被解僱，球會主席表示稍後將有正式公布，而烏姆迪迪賽前確診新冠病毒亦打擊球隊。

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