【英超】廠兵阻紅軍破百分紀錄捧盃　阿迪達乘機促高層增兵 (17:34)

已鎖定英超冠軍的利物浦，繼上輪被般尼結束主場連勝紀錄後，今仗再斷送另一紀錄。沙迪奧文尼接應安德魯羅拔臣傳中，在20分鐘為紅軍先開紀錄，但在32分鐘，華基爾雲迪積克在後場被雷斯尼爾遜逼甩皮球，拿卡錫迪衝前截得，再推過紅軍門將艾利臣比加射入空門扳平。完半場前，艾利臣傳球失誤，再次被拿卡錫迪把握機會，截得皮球傳給禁區內的雷斯尼爾遜為阿仙奴奠勝。

高普領軍5年以來，利物浦首次在聯賽敗予阿仙奴，即使未來兩仗擊敗車路士及紐卡素，最多只獲99分，無望追平曼城100分奪冠的紀錄。雲迪積克承認犯錯猶如送禮，但高普沒批評這名後防大將，亦拒談錯失紀錄。另利物浦落實下周三對車路士的賽事後，舉行捧盃儀式。

至於阿迪達讚賞麾下表現，但形容和對手存在巨大差距，承認增兵的一大考量是資金：「很明顯我們需要加強陣容，要多久才追上差距，視乎環境和資源。」阿仙奴目前以53分排第9，只落後第6位的狼隊3分，尚餘兩輪賽事，今季仍有機會以最高第5位完成，從而取得歐霸席位。

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