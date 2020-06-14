【德甲】拜仁絕殺慕遜加柏　周二凱旋即封王　內訌或成阻力 (19:02)

拜仁此役有羅拔利雲度斯基及湯馬士梅拿停賽，卻於26分鐘打開紀錄。慕遜加柏門將恩尼森馬，誤傳拜仁的19歲前鋒約舒亞舒克斯，被他射入空門。拜仁守將班捷文柏華特在37分鐘擺烏龍，但他於86分鐘將功補過，傳中予中場哥列斯卡射入奠勝球，助球隊以2：1勝出，連同上周中德國盃4強淘汰法蘭克福，錄得復賽後七連捷。拜仁暫於德甲31戰得73分，拋離多蒙特7分，若在當地時間後日（16日）作客雲達不來梅凱旋，便可蟬聯冠軍。

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湯馬士梅拿據報在德國盃勝出後，質疑會方因新冠病毒肺炎疫情向球員減薪，卻準備一擲千金，羅致可任前鋒或中場的利華古遜20歲球員夏維斯。拜仁體育總監沙歷咸美斯說：「湯馬士不滿球隊在德國盃的表現，或者他選擇了不當的言語。我們賽後一天一起談過，我告訴他錯了，他明白的，他是一個非常聰明的人。」沙歷咸美斯又提及梅拿為夏維斯可能加盟而高興，「他承認拜仁是一間時常爭取最佳球員加入的球會」。

另外，多蒙特新星查頓辛祖傳言加盟曼聯料難成事，主因是紅魔不願斥資1億鎊（約9.7億港元）轉會費。現任「蜜蜂兵」球員部主管的球會名宿基爾說：「在轉會問題上，現在沒有什麼是新東西。我們過去幾周已弄清楚查頓的事，並正設想他下個球季續留效。」門將路文貝基則據報將會續約兩年；另據德國《圖片報》報道，多蒙特教練法夫利下季會留任。他在愛將艾寧夏蘭特前晚對杜塞爾多夫絕殺後，慶祝時觸傷其左腳舊患。

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