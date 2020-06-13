【德甲】多蒙特靠夏蘭特絕殺　阻拜仁提前凌晨衛冕 (23:31)

拜仁慕尼黑vs.慕遜加柏 無綫85台、now670台、有線611/651台 明晨00：30直播

多蒙特今仗有後衛比薛斯基第250次為球隊在聯賽上陣，與停賽復出的曉姆斯鎮守後防，但傷癒的艾寧夏蘭特先列後備，令「蜜蜂兵」上半場只得一次反擊威脅主隊杜塞爾多夫的大門。阿舒拉夫單刀欠角度，後上的拉菲爾古里路面對半空門卻選擇橫傳查頓辛祖，錯失半場領前機會。夏蘭特最終在61分鐘入替韋素，4分鐘後開路予拉菲爾古里路破網，但視像裁判（VAR）稱古里路手球在先，推翻入球。多蒙特最終要靠夏蘭特補時4分鐘，接應文路爾艾簡治傳中頭槌奠勝，暫時落後凌晨出場的拜仁慕尼黑4分但多踢一場。

拜仁將迎戰慕遜加柏，但受傷停問題困擾，缺羅拔利雲度夫斯基及湯馬士梅拿，中場堤亞高艾簡達拿亦完成大腿手術收咧。教練費歷克指，艾簡達拿與菲臘比古天奴、歷卡斯蘇尼等，均可望在歐聯重開前傷癒。上季尾退役的名宿洛賓則正於一間德甲球會操練體能，揚言復出，但否認會回歸拜仁。

多蒙特另一方面續領先第3的RB萊比錫4分，後者今晨作客賀芬咸，原本開賽6分鐘被罰12碼，但視像裁判（VAR）逾兩分鐘後推翻判決。萊比錫中場丹尼爾奧莫隨即在9及11分鐘連入兩球，助客軍各項賽事13場不敗。爭奪第6名的禾夫斯堡及弗賴堡則賽和2：2，而「地牢大戰」由雲達不來梅作客大勝柏達邦5：1，追至與杜塞爾多夫同分兼得失球差只少1球。

另外，德國足總及聯賽賽會宣布放寬防疫措施，後備席職球員及第4球證，今輪起不需再在球場內佩戴口罩，入場記者數量亦提升至26人。惟賽會表示由於疫情影響收入，加上復賽的防疫支出，德甲及德乙36隊今季只能瓜分12億歐元（約104億港元）轉播收益，較季初協議少11%。

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