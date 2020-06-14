【體壇發聲】美足總准播國歌時球員拒站立　特朗普：不再看美國足球 (17:42)

美國反種族歧視及反警暴行動持續，繼美式足球聯盟（NFL）向外界認錯，表示昔日禁止球員表達政治訴求，是不合理的行為，美國足總上周二亦投票通過推翻舊例，現時球員在播國歌期間沒站立，不會再受罰。美足總的聲明中寫道：「在聆聽球員聲音方面，我們做得不夠，沒有去理解黑人及少數族裔的經歷，現在我們要向球員、職員及球迷致歉。」

佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz），早前要求美足總取消相關政策，特朗普今晨在社交網轉載相關新聞，表示不會再看（美國足球賽），接着又再轉載另一帖文，表示NFL看似與美國足總持同一態度，因而亦不會再看NFL賽事。

早在2017年，美國女足隊長韋冰露在比賽前播國歌期間，未有與隊友一同站立，而是單膝下跪，美足總其後推出604-1條例，規定國家隊球員在播國歌時，必須站立以示尊重。美足總會長昨日表明廢除此條例，以行動支持反歧視及種族主義，並稱這只是第一步。

另外，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）宣布，33歲老將卡雲尼與隊長堤亞高施華，戰畢今屆歐聯後就會離隊；美職新軍國際邁亞密一直盛傳是卡雲尼的新東家。

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