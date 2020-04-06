【港超】東方富力支持聯賽押後至9月　足總明日會議改書面收集意見 (17:53)

多間港超球會上周四開緊急開會，事後據稱除了富力及愉園，其餘8隊均贊成腰斬球季。不過，當日有派代表出席的東方龍獅，據悉近日向其他球會發訊息，表示球會經內部商討後，為平衡本地球圈各持分者利益，更傾向支持會上曾討論的另一方案，即將今季餘下聯賽及盃賽順延至9月重開，若8月疫情未見緩和，才正式取消今季賽事，3場盃賽決賽則延至明年初舉行。東方在信息中表示，此舉為避免港超在非必要情况下停擺太長時間，令本地足球陷入「冰河時期」。

東方足球總監兼主教練李志堅接受本報查詢時表示，經球會內部商討後，認為聯賽延遲至9月再開季，是現時的大方向及首要選擇，以保障球圈從業員：「若明年開季，牽涉時間太長，大部分球員在5、6月完約，如之後無約在身就會陷入困難。希望疫情兩個月後、即夏天時可受控，大家也正面面對此事。」富力港超專員許世競回覆查詢時亦指，以目前來看，不贊成立即腰斬聯賽。

據悉，足總收集球會回信意見將於本周中截止，但由於需呈上董事局及跟政府相關部門討論，料最快下周中才有初步結論。

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