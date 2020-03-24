【港超】朱志光疫境再掌傑志帥印　督促球員勿當放暑假 (17:54)

連同今次，朱志光已四度接手傑志暫代主教練「救火」。傑志今季衛冕高級組銀牌及足總盃失敗，只餘聯賽及菁英盃可爭，近日經歷兩連敗後，終決定辭退主教練施利斯高域。相隔逾8個月，朱sir再次接手，他稱對傑志「信心幾時都會有」：「過去我在傑志跟很多球員合作，知道他們的性格和能力，對他們絕對有信心，球隊士氣沒有因（兩連敗）而低落。球會此時要我挺身而出，我會盡己所能。」去年下半年，他兼任港足助教，笑言更了解其他港超隊的大港腳，或成優勢。

外界有指，施利斯高域重用年輕球員，擔心朱志光上任後影響小將機會。朱志光回應，自己執教時小將不乏機會，如兩年前亞冠分組賽對日職柏雷素爾，若一心求和，他大可換入經驗豐富的球員，而非最後絕殺奠勝的鄭展龍。22歲的鄭展龍去年底在東亞盃對日本隊，敢於射門幾乎再建奇功，顯示累積大賽經驗後不再怯場，但朱sir指球隊需要平衡：「陣容上要有平衡，年輕球員才能從中成長。」

新冠肺炎疫情加劇，港超暫停3周，位於石門的賽馬會傑志中心，今日起亦暫停開放，此時上任卻沒有操練，朱志光透露已跟韓籍體能教練溝通，按年齡為球員分批安排速度或耐力訓練，待疫情緩和時再分組練習，避免更衣室人多擠迫，並會留意球員有否因擔心疫情或健康而影響心態。他稱：「現在變化比計劃快得多，有些球員內心可能覺得今季已結束，要避免球員有放暑假的心態。」

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